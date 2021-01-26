大多伦多地区今天下大雪

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加拿大环境部星期二（1月26日）早上发布天气预警说，暴风雪正在席卷安大略省南部，会导致一天的路况不佳，开车困难。

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预计多伦多市星期二将降雪 5 至 10 厘米，而皮尔（Peel) 和哈尔顿（Halton ）地区的降雪量则会更多。

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环境部表示，降雪在周二上午 8 点左右开始，一直持续到周二晚上。

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加拿大环境部在天气通报中说：

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积雪覆盖道路和能见度的降低会使开车变得困难，有可能会对城市高峰时间的交通产生影响。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大环境部补充说，星期二下午的阵风为 30 －50 km / h，还可能出现冻雨。

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预计安省南部星期二的最高气温在 –3 C 左右，加上风寒为 –10 C。

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尽管有大雪，哈尔顿地区（Halton ）的公立学校星期二仍将开校，但皮尔地区（Peel）的公立学校周二关门。

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（CBC）

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