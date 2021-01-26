曼尼托巴省规定所有入境者抵达后隔离十四天

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从本星期五凌晨开始，所有进入曼尼托巴省境内的人，无论是来自哪个省，无论是从陆路还是乘飞机抵达，都必须隔离14天。这是曼尼托巴省长帕里斯特（Brian Pallister）星期二（1月26日）宣布的新规定。过去只有从国外回来的人需要隔离。

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目前身在省外的曼尼托巴人，除非能在星期四夜里赶回，否则一过午夜，就必须按新规定隔离两周。当然，因工作需要跨省旅行的人和住在跨境城镇的居民不必遵守这项规定。帕里斯特说，新规定是为了阻止人们进行非必要旅行。

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公共卫生官员担心传染性更强的变种新冠病毒随着旅行者进入加拿大。曼尼托巴省和安大略、魁北克等省份一样，呼吁联邦政府对国际航班采取限制措施。总理特鲁多星期二在新闻发布会上表示，新的措施会很快出台。

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帕里斯特说，他后悔去年把太多精力放在说服教育上，没有早些采取更严厉的防疫措施。“我们不想再犯同样的错误。”

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（CBC News， Rachel Bergen）

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