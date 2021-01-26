温哥华水上飞机公司正加紧测试全电动飞机

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温哥华一家水上飞机公司表示，其改装的全电动飞机会在今年进行更多的试飞，推动这项能让空中旅行更便宜、更环保的计划。

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这家名为“港湾航空”（Harbor Air）的公司是1982年创立的，主要业务是使用小型螺旋桨飞机在低陆平原、西雅图、温哥华岛、海湾群岛之间经营商业飞行。

公司的创办人、也是首席执行官格雷格·麦克杜格尔（Greg McDougall）说，过去几年来，公司正逐渐将注意力转向能在航空客运方面不再使用化石燃料，成为绿色城市交通的领导者。

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麦克杜格尔2019年12月试乘了第一架电动飞机。那是用一架有60年历史的DHC-2水上飞机改装的，配备了西雅图公司的电力推进系统，电池使用的是由美国太空署认可的锂离子电池，就是国际空间站用的那种电池。当时飞机在空中飞行了三分钟。

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首飞成功后，麦克杜格尔本来计划在2021年年底前能够开通电动飞机的商业飞行航班。例如首先开通从温哥华市中心到维多利亚岛的航线。

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由于受到新冠疫情的影响， 原计划的开航时间要推迟，但麦克杜格尔说：“我们要完成这一计划的信心、决心和兴趣不会有任何动摇”。他说由于COVID病毒的流行使有些工作的进程减慢，但是我们正重新回到测试程序上”。

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港湾航空公司必须向加拿大运输部证明其电子飞机与其他常规飞机一样安全，才能得到允许载客飞行。

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他们已经获得渥太华批准的一项新的许可证，允许该公司今年继续试飞，以得到更多数据，用于改进飞机及其部件。

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麦克杜格尔说，疫情并没有能阻止电池技术的进步。通过与一家新公司的合作，一种更轻巧、提供更多电力的电池已经开发出来。

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航空业的分析人士说，像港湾航空这样的公司， 能否取得电动飞机运营业务成功，很大程度上是取决于能源系统。不列颠·哥伦比亚大学商学院的经济学教授沃纳·安特维勒（Werner Antweiler）说：“从技术上讲，真正的挑战是如何减轻电池的重量”。因为锂电池的主要问题是太重。

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安特维勒教授说，港湾航空计划开辟的航线都不长。正因为飞行时间短，现在的电池技术够用， 所以能使它处于行业的“最佳位置”。大型喷气式客机要改用电力为动力来源， 估计还需要数十年时间。

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麦克杜格尔则对此充满乐观。他说，电池技术正在迅速发展，他希望随着他的项目的推进，电池也能变得更轻、更强大， 能让飞机飞得更远。

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