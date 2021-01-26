笔墨痴心：几位加拿大华人作家与艺术家 – 第二集 – 觉晓：用博客记录生活点滴

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觉晓过去是上海的一名中学教师，移民后改了行。这些年来，她的工作是帮人照看孩子。和她交谈令我不时想起法国小说《刺猬的优雅》里的女主人公。因为她也用阅读为自己打造了一个气象万千的精神世界。她会在出门上班前匆匆阅读一节《旧约》，不用工作的日子更是一个全职读者。但是比那位悄悄博览群书的巴黎门房更胜一筹的是，她不仅读而且写。

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觉晓在文学城写了六年博客，有许多读者。她的博客记录日常生活及感想，同时有大量的读书笔记。她并不是职业作家，但阅读和写作是她的生活重心。为了有更多的时间和书本相伴，她刻意抵御网络的诱惑，严格限制自己的上网时间。

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但是她大量摘抄自己正在阅读的作品却又不嫌费时。是的，她一直保留着做手写笔记的习惯。一本书到手，先通读一遍，然后再细读加摘抄。一本《瓦尔登湖》，她的摘抄达三万字。

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古人说“小隐隐于野，大隐隐于市”。但是住在多伦多的觉晓却自认小隐：“出门有闹市有公园，归来有小院树上的鸟鸣邻居的冷气机声。”她说，写作让她找到自己喜欢的生活方式，并结识文学同好。而自己的博客能够影响到别人，更是一件奢侈的事情。她从去年开始尝试小说创作，但表示没有定要成为一个作家的野心。她更希望的是能在日常生活中保持平静愉快的心情，继续做一个“无用的人”。

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采访觉晓录音：

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