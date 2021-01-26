辉瑞和阿斯利康延迟交货，欧盟考虑限制新冠疫苗出口

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在辉瑞和阿斯利康相继减少新冠疫苗供应量后，欧盟表示将建立一个疫苗出口监督机制。欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）星期二在达沃斯世界经济论坛表示，欧盟为新冠疫苗研发投入了巨额资金，现在制药公司必须遵守承诺。

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欧盟官员本星期将讨论这个疫苗出口监督机制如何运作的具体规定。目前已知的措施是，制药公司如果把在欧盟成员国境内生产的疫苗出口到这些国家以外，必须告知欧盟。

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辉瑞公司在比利时的工厂因更新设备也减少了对加拿大的疫苗供应。现在欧盟又声言控制出口，难免引起加拿大人的担忧。总理特鲁多星期二（1月26日）在新闻发布会上被记者问到此事时表示，欧盟如果真的限制疫苗出口“当然会非常令人不安”。加拿大政府已和欧洲合作厂商沟通，要求它们保证履行合同。

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另外，特鲁多说，他今天早上刚刚从莫德纳公司总裁那里得到保证，该公司的23万剂疫苗将在下个星期抵达加拿大。

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两个疫情大省的日增病例数持续下降

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与此同时，安大略省和魁北克省的疫情有所缓和。安大略省星期二新增1740起确诊病例，为12月中旬以来最低数字。魁北克省已连续一周日增病例呈下降趋势，星期二新增1166起。两省的死亡患者分别增加63人和57人。

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（RCI avec AFP, Radio-Canada, CBC News）

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