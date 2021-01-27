上周辞职的加拿大总督被指对属下职员有“不受欢迎的肢体接触”

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一份由独立咨询公司撰写的调查报告称，加拿大前总督帕耶特（Julie Payette）对属下工作人员的霸凌包括“不受欢迎的肢体接触”。这个说法相当模糊，范围也很广，在霸凌语境中可以包括触碰，推搡，揪住对方衣服或近距离挡住对方去路等动作。

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这份调查报告目前还没有被公布。但是根据CBC的消息来源，一些投诉帕耶的工作人员称，帕耶特的霸凌行为有时不仅限于口头上的侮辱和贬低，而是伴有肢体接触。这属于更为严重的职场霸凌行为。一些工作人员感到自己受到威胁，甚至有人因此辞职。

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2016年5月，总理特鲁多在众议院拉扯一名议员，同时又不小心撞到另一名女性议员的胸部，引起舆论大哗。当时CBC议会事务记者戴尔(Evan Dyer) 评论说，在加拿大的“现代工作场所，一般情况下你不能去碰不想让你碰的人。”

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有一百多名总督府的工作人员和前雇员在调查中作证。加拿大政府间事务部长勒布朗（Dominic Leblanc）承认，调查报告的结论是令人不安的。这份报告将在近日内公开。上个星期四，帕耶特在报告被提交后很快辞职。

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（RCI avec CBC News）

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