专家：报税时如何申报疫情下在家上班的开支

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今年加拿大人的所得税纳税季节就要来临，对于那些在家上班的加拿大打工者来说他们在两方面来说是幸运的。

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一方面是他们在COVID-19病毒肺炎疫情中没有失业、可以在家里边防疫边上班，另一方面是他们在纳税时可以申报一些在家上班的开支以减少自己的纳税负担。

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加拿大统计局提供的数字显示，正常情况下有10%到13%的打工者在家上班，但在2020年COVID-19病毒肺炎疫情期间有约40%的加拿大打工者在家上班。

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正常情况下打工者不能把在家里办公的费用用来抵消所得税，因为雇主为他们提供了办公室而且要求他们前往办公室上班。但在COVID-19病毒肺炎疫情下许多雇主要求尽可能多的雇员们在家里上班，这就产生了合理的居家上班开支可以用来抵消所得税。

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专家们指出，加拿大国税局为打工者们提供了两种申报居家上班开支的方式。

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一种是简单方法，不需要提供收据，每位在家里上班的打工者在2020税务年度可以根据在家上班时间的长短申报减免不超过4百加元的所得税。

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另一种是复杂方法，需要具体计算居家罢工的费用以得出2020年居家罢工的税收减免额度。用这一方法可以申报超过4百加元的免税额度，但这里有三个限制条件。

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第一是所有的开支要有收据证明。

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第二是消费掉的东西才可以申报为开支，比如纸张、打印油墨这种消耗物品，但电脑这种可以长时间使用的物品就不能算开支。

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第三是水电费、电话费、互联网费等家居开支中只能按照办公区域占家庭面积的比例来申报。比如居家办公面积占家里面积的10%，那么房租中只有10%可以报为居家办公开支。

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RCI with Laura Glowacki · CBC News

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