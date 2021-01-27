加拿大圣劳伦斯海湾水温创历史最高纪录

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加拿大海洋渔业部星期二发布的研究数据显示，加拿大圣劳伦斯河出海口水域深层海水温度不但持续上升，而且在2020年达到了创纪录的温度。

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2020年在圣劳伦斯海湾水深200米、250米和3百米的海水温度分别是5.7、6.6和6.8摄氏度，这是1915年有记录以来最高的海水水层温度，超过了该水域海水温度正常的变化幅度。

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为加拿大联邦政府工作的资深海洋学家Peter Galbraith认为，当你见到海水温度超出正常变化幅度差不多1.5摄氏度，所有的海洋生物都会受到影响，如此大的深海水层温度升高幅度让人害怕，因为这完全是过去没有发生过的情况、没有历史可以做为借鉴，这让海洋管理机构不知道如何是从。

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除了加拿大圣劳伦斯河出海口水域深层海水温度明显升温之外，圣劳伦斯海湾的水面温度在2020年同时达到两个极端。不但在7月份出现38年有记录以来的最高温、而且在9月份一个星期之内降温3.7摄氏度达到38年来的最低温度。

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而且，2021年1月份还出现了圣劳伦斯河出海口海域无冰的不正常情况。

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RCI with Paul Withers · CBC News

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