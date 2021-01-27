新冠疫苗接种：加拿大政府要求优先保证北方原住民

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加拿大原住民事务部长米勒（Marc Miller ）星期三（1月27日）表示，尽管现在新冠疫苗供应不足，但是联邦政府仍然计划在三月底以前让75%的北方原住民完成疫苗接种。他希望得到各省政府和三个北方地区政府的配合，以便优先保证对原住民保留地和定居点的疫苗供应。

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米勒担心省政府会因为受到其他群体的压力而无法按原计划向原住民提供疫苗。他表示，优先考虑原住民并不是出于政治上的考虑，而是根据科学和事实。统计数据显示，原住民感染新冠病毒的风险比一般人高3.5倍到5倍。

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北方地区偏远而人口稀少，照理说相对安全。但是那里的定居点和保留地的居住条件和医疗条件都比南方差，一旦有人感染，疫情会迅速蔓延。在美国的一些原住民保留地已经发生了大规模群聚性感染。米勒说，加拿大免疫顾问委员会（NACI）建议公共卫生署把第一批疫苗留给高风险群体，原住民成年人是其中之一。

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曼尼托巴省长帕里斯特（Brian Pallister）上个月曾经表示，他担心联邦政府优先考虑原住民的疫苗政策对其他人不公平。

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非原住民加拿大人预计要到今年夏天才能达到75%的疫苗接种率。

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker）

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