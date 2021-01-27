新研究：美国在人工智能开发上领先全球

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本周发布的一份研究报告显示，美国在人工智能（AI）领域的开发和使用方面处于全球领先地位，与此同时，中国正在迅速发展，而欧盟则处于落后状态。

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这项由信息技术和创新基金会（la Fondation pour les technologies de l’information et l’innovation，ITIF）进行的研究通过 30 项指标比较了不同国家在人工智能领域中的进展，这些指标包括人才、研究活动、业务发展以及对硬件和软件的投资。

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这份研究基于 2020年的数据，以100 分制计，美国总得分为 44.6 分，在全球居首位。

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报告说美国尤其在关键领域处于领先地位，例如对新兴公司的投资和研发资金。

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中国超级计算机

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紧随其后的是中国，中国在这一研究中得分 32 分。

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该研究说，中国在许多领域进展迅速，去年在全球超级计算机 500 强榜单中，中国 有 214 台超算上榜，比其他任何国家都多，美国为 113 个，欧盟为 91个。

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在这项研究中，欧盟仅获得 23.3分，但在研究出版物上得分更高。

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ITIF 创新中心主任、报告的主要作者丹尼尔·卡斯特罗（Daniel Castro）表示，中国政府将 AI 放在首位，其结果显而易见。

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不过，丹尼尔·卡斯特罗（Daniel Castro）表示，美国研究的平均质量仍高于中国和欧盟，而且美国在人工智能芯片设计方面仍居世界领先地位。

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（AFP，Radio-Canada）

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