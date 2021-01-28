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2021年1月28日，星期四，中国武汉市，一组来自世界卫生组织的专家被隔离，戴着口罩的男子在被封锁的酒店外聊天。世界卫生组织的小组已经从中国武汉市的隔离区离开，开始实地调查导致新冠肺炎大流行的病毒的来源。(AP Photo/Ng Han Guan)

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