全球第二十名：加拿大的新冠疫苗接种行动落后于其他工业发达国家

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由于供应延迟等原因，加拿大的新冠疫苗接种工作受阻。根据英国剑桥大学数据世界研究所（OWID）公布的资料，从已接种人数在总人口中的比例来看，加拿大在世界各国中位居第二十，不仅落后于七国集团的大部分国家，也落后于斯洛文尼亚和罗马尼亚这样的中等国家。

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在七国集团中，加拿大仅仅排在法国和日本前面，落后于英国、美国、意大利和德国。日本还没有开始大规模疫苗接种，但是将在本国生产9千万剂阿斯利康疫苗。法国的疫苗接种滞后被归咎于手续繁琐，规定不合理。

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加拿大是最早批准辉瑞疫苗和莫德纳疫苗的国家之一。但是所有向加拿大供应疫苗的厂商都在欧洲。其中比利时的辉瑞疫苗生产厂家因更新设备减产，无法按原定计划供货。加拿大政府因此受到保守党痛批。

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其他走在加拿大前面的国家还包括巴林、丹麦、以色列、马耳他、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛文尼亚、西班牙和阿拉伯联合酋长国。其中行动最迅速的是以色列。

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker）

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