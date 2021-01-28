加拿大皇家骑警与因纽特妇女权益组织签署协议，承诺加强对因纽特妇女儿童的保护

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加拿大皇家骑警星期三（1月27日）发布公告，宣布与加拿大Pauktuutit因纽特妇女权益组织签署协议，承诺加强对因纽特妇女儿童的保护。

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该组织去年在一份报告中对加拿大皇家骑警在北方因纽特地区如何改进服务提出了多项建议。警方公告说，加拿大皇家骑警将采纳这些建议，例如要求警察了解因纽特文化，延长警察每轮派驻的时间，招收不同族裔警员等。

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加拿大皇家骑警发布公告的前一天，加拿大原住民事务部长米勒（Marc Miller）宣布，联邦政府将资助五个因纽特妇女儿童收容中心的修建，并在建成后资助这些中心的活动。五个收容中心有四个将位于北方地区，一个建在首都渥太华。该市是因纽特人最多的加拿大南方城市之一。

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（RCI avec Radio-Cabada，Matisse Harvey，Hugo Prévost）

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