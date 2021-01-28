加拿大Air Transat取消往返多伦多所有航班

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加拿大民航公司Air Transat宣布，在今年冬季旅行季节剩下的几个月中取消所有往返多伦多国际机场的航班。

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不过，总部设在蒙特利尔市的Air Transat公司证实，将继续保留蒙特利尔往返墨西哥Cancun、古巴Holguin、海地Port-au-Prince、多米尼加Punta Cana和Puerto Plata、法国巴黎的六条国际航线。

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Air Transat公司表示，加拿大联邦政府实行的限制民航旅行的措施和防疫措施使得订购该公司机票的乘客数量暴跌。

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Air Transat主要经营加拿大主要城市往返于加拿大人喜爱的度假胜地的航班。在COVID-19病毒肺炎疫情越来越严重的情况下，加拿大联邦政府虽然还没有禁止、但要求加拿大人避免非必要的国际旅行。

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