Workers carry a coffin for burial at the special section of the Padurenan cemetery held specifically to accommodate the surge in deaths during the coronavirus outbreak, in Bekasi, Indonesia, Thursday, Jan. 28, 2021. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

印度尼西亚贝卡西，工作人员在帕杜勒南公墓的特殊区域抬着棺材进行埋葬

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年1月28日（星期四）10:43

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2021年1月28日，星期四，印度尼西亚贝卡西，工作人员在帕杜勒南公墓的特殊区域抬着棺材进行埋葬，该墓地是专门为应对冠状病毒爆发期间死亡人数激增而设置的。(AP Photo/Achmad Ibrahim)

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