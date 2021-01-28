新冠疫情（1 月 28 日): 全球累计感染过一亿，加拿大超过 76 万人

加拿大实时疫情
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
1 月 28 日，截至到北美东部标准时间 14:00，加拿大新冠病例统计如下：
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
- 全国累计病例 764 570 人，日增 3492 例；
- 活跃病例：57 181 人，日减 681 人；
- 死亡人数 19 620 人， 日增 93 例；
- 康复人数 687 769人，日增 4080 例。
|省份 / 地区
|累计确诊病例
|活跃病例 (Active)
|累计死亡
|不列颠哥伦比亚省（BC）
|65 719
|5 769
|1 172
|阿尔伯塔省
|122 360
|8 203
|1 599
|萨斯喀彻温省
|22 646
|2 649
|268
|曼尼托巴省
|28 996
|3 456
|813
|安大略省
|262 463
|21 478
|6 014
|魁北克省
|258 698
|15 263
|9 667
|纽芬兰与拉布拉多省
|404
|12
|4
|新不伦瑞克省
|1 202
|313
|16
|新斯科舍省
|1 576
|11
|65
|爱德华王子岛省 （PEI）
|110
|6
|0
|育空地区
|70
|0
|1
|西北地区
|31
|3
|0
|努纳武特地区
|282
|18
|1
|邮轮撤回乘客
|13
|0
|0
|加拿大全国总数
|764 570
|57 181
|19 620
*信息来源：Radio-Canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
全球累计感染过一亿人
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
根据 Radio Canada 发布的美国约翰斯·霍普金斯大学的新冠疫情统计数据，1 月 28 日截止到北美东部时间 14 点，全世界的新冠病毒病例统计:
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
- 全球累计感染人数超过 100 861 245 人，日增 58. 9 万人；
- 活跃病例：4280. 2 万，日增 69 801 人；
- 死亡人数超过 217. 4 万人，日增 16 692 人 ;
- 康复人数超过 5588. 3 万人，日增 50 万人。
（Radio-Canada）
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。