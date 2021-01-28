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新冠疫情（1 月 28 日): 全球累计感染过一亿，加拿大超过 76 万人

作者 黎黎 |
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发表 2021年1月28日（星期四）14:08

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加拿大实时疫情

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 1 月 28 日，截至到北美东部标准时间 14:00，加拿大新冠病例统计如下：

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  • 全国累计病例 764 570 人，日增 3492 例；
  • 活跃病例：57 181 人，日减 681 人；
  • 死亡人数  19 620 人，  日增 93 例；
  • 康复人数  687 769人，日增 4080 例。
省份 / 地区 累计确诊病例 活跃病例 (Active) 累计死亡
不列颠哥伦比亚省（BC） 65 719 5 769 1 172
阿尔伯塔省 122 360 8 203 1 599
萨斯喀彻温省 22 646 2 649 268
曼尼托巴省 28 996 3 456 813
安大略省 262 463 21 478 6 014
魁北克省 258 698 15 263 9 667
纽芬兰与拉布拉多省 404 12 4
新不伦瑞克省 1 202 313 16
新斯科舍省 1 576 11 65
爱德华王子岛省 （PEI） 110 6 0
育空地区 70 0 1
西北地区 31 3 0
努纳武特地区 282 18 1
邮轮撤回乘客 13 0 0
加拿大全国总数 764 570 57 181 19 620

*信息来源：Radio-Canada

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全球累计感染过一亿人

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2021年1月27日：美国纽约市 Brooklyn Hospital 的新冠疫苗接种中心和病毒检测中心。(Spencer Platt/Getty Images)

根据 Radio Canada 发布的美国约翰斯·霍普金斯大学的新冠疫情统计数据，1 月 28 日截止到北美东部时间 14 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超过 100 861 245 人，日增  58. 9 万人；
  • 活跃病例：4280. 2 万，日增  69 801 人；
  • 死亡人数超过  217. 4  万人，日增 16 692 人 ;
  • 康复人数超过  5588. 3 万人，日增 50  万人。

（Radio-Canada）

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