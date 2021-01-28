新冠疫情（1 月 28 日): 全球累计感染过一亿，加拿大超过 76 万人

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加拿大实时疫情

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1 月 28 日，截至到北美东部标准时间 14:00，加拿大新冠病例统计如下：

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全国累计病例 764 570 人，日增 3492 例；

活跃病例：57 181 人，日减 681 人；

死亡人数 19 620 人， 日增 93 例；

康复人数 687 769人，日增 4080 例。

省份 / 地区 累计确诊病例 活跃病例 (Active) 累计死亡 不列颠哥伦比亚省（BC） 65 719 5 769 1 172 阿尔伯塔省 122 360 8 203 1 599 萨斯喀彻温省 22 646 2 649 268 曼尼托巴省 28 996 3 456 813 安大略省 262 463 21 478 6 014 魁北克省 258 698 15 263 9 667 纽芬兰与拉布拉多省 404 12 4 新不伦瑞克省 1 202 313 16 新斯科舍省 1 576 11 65 爱德华王子岛省 （PEI） 110 6 0 育空地区 70 0 1 西北地区 31 3 0 努纳武特地区 282 18 1 邮轮撤回乘客 13 0 0 加拿大全国总数 764 570 57 181 19 620

*信息来源：Radio-Canada

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全球累计感染过一亿人

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根据 Radio Canada 发布的美国约翰斯·霍普金斯大学的新冠疫情统计数据，1 月 28 日截止到北美东部时间 14 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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全球累计感染人数超过 100 861 245 人，日增 58. 9 万人；

活跃病例：4280. 2 万，日增 69 801 人；

死亡人数超过 217. 4 万人，日增 16 692 人 ;

康复人数超过 5588. 3 万人，日增 50 万人。

（Radio-Canada）

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