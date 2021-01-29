加拿大加严旅行检疫，入境者需自己付钱住酒店隔离

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为了阻止人们进行国际旅行，加拿大政府正在推出新的强制性检疫规定，加拿大的几大航空公司已经同意暂停飞往加勒比海地区和墨西哥的航班。

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航空公司暂停飞加勒比和墨西哥

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星期五（1月29日）上午，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）宣布，加拿大航空公司（Air Canada）、西捷航空公司 （WestJet），还有 Sunwing 和 Air Transat 航空公司都已经同意，将从本周日（1 月 31 日）开始，一直到 4 月 30 日，暂停往返一些阳光度假地的航班，这些公司还将与现在已经在这些地区的客户进行联系，安排航班让他们集体返回。

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加拿大总理特鲁多在自己住所 Rideau Cottage 外的每日见报会上说：

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面对国内和海外 COVID-19 疫情的挑战，我们都同意，现在不是乘飞机旅行的时候。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

入境者自付酒店隔离费用

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从下周开始，所有国际航班，包括从美国出发的航班，都将一律降落在温哥华市、多伦多市、卡尔加里市和蒙特利尔市的机场。

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加拿大总理特鲁多说，除了目前已要求乘客在登机前需提供病毒测试阴性的结果外，联邦政府还将尽快通过新规定，在机场对返回加拿大的人进行强制性 PCR （Polymerase Chain Reaction） 测试。

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之后，旅行者必须住进联邦政府认可的的酒店，等待 3 天的时间，以拿到测试结果，住酒店的费用自理，特鲁多表示，这笔费用预计将超过 2,000 加元。

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检测结果为阴性的人可以回家，在家里完成 14 天的隔离，但政府部门将加强监控。

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特鲁多说：

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只有现在采取严厉措施，才能有以后可以外出度假的美好时光。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还说，在今后几周内，加拿大将在与美国接壤的陆地边境站，要求所有非必要旅行者在入境时提供 PCR测试阴性的结果证明。

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其他国家已经采取类似措施

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加拿大政府是在数周来受到不断加大的公众压力后做出上述宣布的。

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在节假日期间，一些加拿大人不顾疫情，不听政府劝阻，到加勒比海滩度假的消息在加拿大引起强烈反弹，让很多人极为不满，人们一再呼吁联邦政府收紧边境控制。

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加拿大并不是第一个要求入境者住酒店隔离并自付费用的国家。

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澳大利亚一直在要求大多数旅行者到政府指定的酒店中隔离14天，自付费用，成人的费用为每人$2,800 澳元，一个四口之家的费用为$4,620 澳元。

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英国也在本周四 ( 1 月 28 日 )采取了类似措施，要求来自数十个高风险国家的公民到酒店自费隔离10天。

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自去年 3 月疫情爆发以来，加拿大已经禁止非公民或非永久居民因非必要原因进入加拿大，但禁止加拿大人来来往往则比较难办。

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加拿大要求旅行者在入境后必须隔离两个星期，否则将面临巨额罚款或监禁，从今年 1 月初开始，加拿大还要求大多数旅客在登机前必须出示 COVID-19 测试阴性的证据。

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(CBC )

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