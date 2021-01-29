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加拿大把1月29日定为反伊斯兰恐惧症行动日

作者 黎黎 |
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发表 2021年1月29日（星期五）11:32
更新 2021年1月29日（星期五）13:55

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加拿大政府宣布把 1 月 29 日定为反对伊斯兰恐惧症全国行动日 （Une Journée nationale d’action contre l’islamophobie ），以悼念 4 年前在魁北克市大清真寺枪击案中的受害者。

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2017 年1 月 29 日，魁北克市大清真寺发生枪击事件，造成  6 人死亡，19人受伤。

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加拿大文化遗产部长史蒂文·吉尔伯特 （Steven Guilbeault）本周四（1月28日）宣布，加拿大政府把这个日子定为纪念日，悼念在魁北克市清真寺袭击事件中的遇难者，为反对伊斯兰恐惧症采取行动。

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加拿大文化遗产部长史蒂文·吉尔伯特 （Steven Guilbeault）/ PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD

史蒂文·吉尔伯特说，这场悲剧使我们意识到，我们迫切需要采取行行动，反对在网上出现的仇恨和激进化言论，正是出于这个原因，加拿大政府准备采取新的法规，要求网上平台及时删除非法和仇恨的内容，以免这些言论带来损害和伤害。

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魁北克伊斯兰文化中心回应

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对于政府的上述宣布，魁北克市伊斯兰文化中心（ Centre culturel islamique de Québec）的共同创始人布费尔菲尔德·贝纳布德拉（Boufeldja Benabdallah ）表示感到满意。

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魁北克市伊斯兰文化中心（ Centre culturel islamique de Québec）的共同创始人布费尔菲尔德·贝纳布德拉 （Boufeldjah Benabdallah ）/ PHOTO : RADIO-CANADA

他说，这一天将成为历史，他希望政府的这个决定将会促使人们更好地生活在一起。

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(Radio Canada, Louis Boisvert)

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