加拿大911电话服务终于普及全国所有地区

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加拿大最后一个没有911紧急电话服务的地区, 不列颠哥伦比亚省东北部的Fort Nelson和Northern Rockies Regional Municipality地区终于有了911紧急电话服务, 原来使用的至少十位数的火警, 警察, 急救车, 医院, 中毒中心, 森林火灾的六个紧急状况呼救电话都被纳入911紧急救助电话系统.

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不过, 这个911紧急电话服务中心并不在当地, 而是位于相邻省份阿尔伯塔省的Grande Prairie. 那里的911电话服务中心的工作人员在收到来自不列颠哥伦比亚省东北部地区的紧急求救电话后, 会视情况而分别把电话转给当地的警察, 消防队, 医疗急救等紧急救助部门.

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有了911紧急电话服务不但方便了不列颠哥伦比亚省Fort Nelson和Northern Rockies Regional Municipality地区的居民获得紧急救助服务, 而且方便了外地游客.

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过去发生过外地游客遇到紧急情况时拨打911电话却没有服务的问题.

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911紧急电话服务的收费来自附加在当地每个电话号码上的固定小额附加费, 加拿大地广人稀的地区往往由于入不敷出而无法负担911紧急救助电话服务系统.

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RCI with Andrew Kurjata · CBC News

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