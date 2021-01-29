安大略省等不及联邦政府，先行开始在多伦多机场对入境旅客进行病毒检测

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安大略省长福特（Doug Ford）星期五宣布，所有在多伦多皮尔逊国际机场入境的旅客都必须接受新冠病毒检测。加拿大总理特鲁多同一天上午已经表示，联邦政府将在今后几周内制定机场强制性病毒检测的新措施。但是安大略省政府显然等不及了。

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福特在新闻发布会上说，他对特鲁多今天上午宣布的联邦政府限制旅行的新措施表示欢迎，但是他注意到关于机场病毒检测的规定要几个星期后才能出台。安省因此将先行开始对从国外入境的旅客进行病毒检测，直到联邦政府接手。

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安大略省将从星期一凌晨开始实行新规定，拒绝接受检测的旅客将被处以750加元的罚款。另外，公共卫生部门也将加强检测英国新冠病毒突变株B117。疫情模拟预估结果显示，这种突变株可能在三月底以前成为在安省传播的病毒“主力”。

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自2020年9月1日以来，安大略全省可追踪到传染源的病例中有1%来自国际旅行。

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安大略省星期五新增1837起确诊病例，死亡人数增加58人。新增病例中有三分之一在多伦多。

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（RCI with CBC News）

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