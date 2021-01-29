新冠疫情（1 月 29 日): 全球累计感染 1. 01 亿，加拿大超过 76 万人

加拿大实时疫情
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1 月 29 日，截至到北美东部标准时间 15:00，加拿大新冠病例统计如下：
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- 全国累计病例 769 408 人，日增 3 336 例；
- 活跃病例：55 429 人，日减 1 591 人；
- 死亡人数 19 775 人， 日增 111 例；
- 康复人数 694 204人，日增 4 786 例。
|省份 / 地区
|累计确诊病例
|活跃病例 (Active)
|累计死亡
|不列颠哥伦比亚省（BC）
|66 265
|5 940
|1 184
|阿尔伯塔省
|122 821
|8 041
|1 606
|萨斯喀彻温省
|23 038
|2 478
|285
|曼尼托巴省
|29 280
|3 490
|823
|安大略省
|264 300
|20 357
|6 072
|魁北克省
|259 993
|14 760
|9 717
|纽芬兰与拉布拉多省
|408
|17
|4
|新不伦瑞克省
|1 218
|313
|17
|新斯科舍省
|1 577
|9
|65
|爱德华王子岛省 （PEI）
|111
|6
|0
|育空地区
|70
|0
|1
|西北地区
|31
|0
|0
|努纳武特地区
|283
|18
|1
|邮轮撤回乘客
|13
|0
|0
|加拿大全国总数
|769 408
|55 429
|19 775
*信息来源：Radio-Canada
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全球累计感染 1. 01亿人
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根据 Radio Canada 发布的美国约翰斯·霍普金斯大学的新冠疫情统计数据，1 月 29 日截止到北美东部时间 15 点，全世界的新冠病毒病例统计:
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- 全球累计感染人数超过 101 453 227 人，日增 59. 1 万人；
- 活跃病例：4322. 4 万，日增 42. 1 人；
- 死亡人数超过 219. 1 万人，日增 16 609 人 ;
- 康复人数超过 5603. 7 万人，日增 15. 3 万人。
（Radio-Canada）
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