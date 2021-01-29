新冠疫情（1 月 29 日): 全球累计感染 1. 01 亿，加拿大超过 76 万人

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加拿大实时疫情

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1 月 29 日，截至到北美东部标准时间 15:00，加拿大新冠病例统计如下：

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全国累计病例 769 408 人，日增 3 336 例；

活跃病例：55 429 人，日减 1 591 人；

死亡人数 19 775 人， 日增 111 例；

康复人数 694 204人，日增 4 786 例。

省份 / 地区 累计确诊病例 活跃病例 (Active) 累计死亡 不列颠哥伦比亚省（BC） 66 265 5 940 1 184 阿尔伯塔省 122 821 8 041 1 606 萨斯喀彻温省 23 038 2 478 285 曼尼托巴省 29 280 3 490 823 安大略省 264 300 20 357 6 072 魁北克省 259 993 14 760 9 717 纽芬兰与拉布拉多省 408 17 4 新不伦瑞克省 1 218 313 17 新斯科舍省 1 577 9 65 爱德华王子岛省 （PEI） 111 6 0 育空地区 70 0 1 西北地区 31 0 0 努纳武特地区 283 18 1 邮轮撤回乘客 13 0 0 加拿大全国总数 769 408 55 429 19 775

*信息来源：Radio-Canada

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全球累计感染 1. 01亿人

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根据 Radio Canada 发布的美国约翰斯·霍普金斯大学的新冠疫情统计数据，1 月 29 日截止到北美东部时间 15 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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全球累计感染人数超过 101 453 227 人，日增 59. 1 万人；

活跃病例：4322. 4 万，日增 42. 1 人；

死亡人数超过 219. 1 万人，日增 16 609 人 ;

康复人数超过 5603. 7 万人，日增 15. 3 万人。

（Radio-Canada）

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