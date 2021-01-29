2021年1月28日：墨西哥城，军警医院。截止到 1 月 29日， 墨西哥的 COVID-19 死亡人数已超过155,000 人. (Pedro Pardo/AFP/Getty Images)

新冠疫情（1 月 29 日): 全球累计感染 1. 01 亿，加拿大超过 76 万人

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2021年1月29日（星期五）15:38

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大实时疫情

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

 1 月 29 日，截至到北美东部标准时间 15:00，加拿大新冠病例统计如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 全国累计病例 769 408 人，日增 3 336 例；
  • 活跃病例：55 429 人，日减 1 591 人；
  • 死亡人数  19 775 人，  日增 111 例；
  • 康复人数  694 204人，日增 4 786 例。
省份 / 地区 累计确诊病例 活跃病例 (Active) 累计死亡
不列颠哥伦比亚省（BC） 66 265 5 940 1 184
阿尔伯塔省 122 821 8 041 1 606
萨斯喀彻温省 23 038 2 478 285
曼尼托巴省 29 280 3 490 823
安大略省 264 300 20 357 6 072
魁北克省 259 993 14 760 9 717
纽芬兰与拉布拉多省 408 17 4
新不伦瑞克省 1 218 313 17
新斯科舍省 1 577 9 65
爱德华王子岛省 （PEI） 111 6 0
育空地区 70 0 1
西北地区 31 0 0
努纳武特地区 283 18 1
邮轮撤回乘客 13 0 0
加拿大全国总数 769 408 55 429 19 775

*信息来源：Radio-Canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全球累计感染 1. 01亿人

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

面对不断出现的各种变异新冠病毒，专家们建议可以戴两个口罩，有助预防。

根据 Radio Canada 发布的美国约翰斯·霍普金斯大学的新冠疫情统计数据，1 月 29 日截止到北美东部时间 15 点，全世界的新冠病毒病例统计:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 全球累计感染人数超过 101 453 227 人，日增  59. 1 万人；
  • 活跃病例：4322. 4 万，日增 42. 1 人；
  • 死亡人数超过  219. 1  万人，日增 16 609 人 ;
  • 康复人数超过  5603. 7 万人，日增 15. 3  万人。

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者