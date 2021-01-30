加拿大政府在贫富两极分化问题上说多做少

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2021年新年伊始，加拿大自由党联邦政府总理特鲁多给政府各部的部长们发放了施政任务委托书。

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给财政部长Chrystia Freeland的施政任务委托书列出的任务之一是找出对特别富裕人口群体的税收方法以缓和贫富差距问题。

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虽然加拿大财政部正在进行预算制定的前期咨询工作，但特鲁多自由党政府新预算的雏形似乎已经开始显露。

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美国纽约城市大学经济教授Miles Corak在接受加拿大广播公司英语广播电台The House节目采访时指出，到目前为止财政部长Chrystia Freeland在解决加拿大贫富两极分化问题上似乎满足于堵塞一些股票期权漏洞这样小打小闹的措施。

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Miles Corak认为，如果真想解决贫富差距扩大化的问题，首先应该开刀的是资本增值税，做到在税法问题上对各种收入一视同仁。目前加拿大的税法是资本增值收入一半可以免税，这对有钱进行投资的加拿大人来说是一个积累财富的捷径。

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做为财政部长，Chrystia Freeland将推出特鲁多少数党政府的第一个财政预算。本来特鲁多少数党政府的第一个预算应该在2020年春天被公布，但突然爆发的COVID-19病毒肺炎疫情让特鲁多决定推迟公布新预算，结果是这一推迟就是一年。

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