加拿大疫情继续趋缓、一些省准备放松限制

加拿大COVID-19病毒肺炎疫情继续缓解，一些省份开始放松防疫管制措施。
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星期六，加拿大两个人口最多的省份安大略和魁北克省的COVID-19病毒确诊数字继续稳步下降。安大略省有2063人被确诊感染了新冠病毒，73人死于新冠病毒肺炎。
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第二大省份魁北克省星期六有1367人被确诊感染了COVID-19病毒，有46人死于新冠病毒肺炎。魁北克省长François Legault在社交媒体上表示，他将在下个星期二就魁北克省的防疫措施进行更新，希望到时能够宣布对零售行业的松绑措施。
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加拿大西部省份阿尔伯塔省政府宣布，从2月8日开始放松省内的防疫限制措施。
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大西洋沿岸的新布伦瑞克省宣布大部分地区脱离红色疫情限制，并放松对非红色疫情地区的防疫限制措施。
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