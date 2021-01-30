统计局：加拿大2020年GDP严重缩水

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加拿大统计局公布的数字显示，加拿大经济在2020年11月份只增长了0.7%，这虽然是连续第7个月的增长，但增长速度显著降低。预计12月份的经济数据会显示加拿大经济只有约0.3%的增长。

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与COVID-19病毒肺炎疫情在加拿大爆发前的经济数据相比，11月份加拿大的经济产出与2月份相比仍然低了3个百分点。

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加拿大经济在去年3月和4月受COVID-19病毒肺炎疫情的猛烈打击出现深度暴跌。

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加拿大统计局预计，受COVID-19病毒肺炎疫情的影响，2020年加拿大经济会出现5.1%的萎缩。

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加拿大的南面邻国、加拿大最主要的出口市场美国的经济在2020年会有3.5%的萎缩。

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不过加拿大金融界经济分析师们的共识是，加拿大经济面对第二波新冠病毒肺炎疫情的表现比第一波COVID-19病毒肺炎疫情时的表现要好得多。

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