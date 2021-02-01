Security personnel hold back journalists at the entrance to the Hubei Center for Disease Control and Prevention where a World Health Organization team is making a field visit in Wuhan in central China's Hubei province on Monday, Feb. 1, 2021. The WHO mission team investigating the origins of the coronavirus pandemic in Wuhan. (AP Photo/Ng Han Guan)

世界卫生组织的一个小组正在中国中部湖北省武汉市进行实地访问

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年2月1日（星期一）13:29

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2021年2月1日，星期一，世界卫生组织的一个小组正在中国中部湖北省武汉市进行实地访问，安全人员在湖北省疾病控制和预防中心的入口处拦住记者。世卫组织代表团正在调查武汉冠状病毒起源。(AP Photo/Ng Han Guan)

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