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2021年2月1日，星期一，世界卫生组织的一个小组正在中国中部湖北省武汉市进行实地访问，安全人员在湖北省疾病控制和预防中心的入口处拦住记者。世卫组织代表团正在调查武汉冠状病毒起源。(AP Photo/Ng Han Guan)

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