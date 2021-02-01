加拿大一奥运女选手的奖牌与住宅都毁于火灾

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加拿大知名女子跳水运动员、今年31岁的奥运选手Meaghan Benfeito不得不面对灾难性火灾带来的打击，但她多年来做为奥运选手的经历让她有坚强的心理面对这突如其来的灾难。

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1月28日星期四夜间发生的火灾把Meaghan Benfeito与男友、职业橄榄球员Alexandre Dupuis共同居住的公寓楼单元焚毁，当时Meaghan Benfeito独自在家，她虽然安全逃生、但只有几秒钟的时间拿上自己的大衣和围脖，其它东西、包括她的3枚奥运奖牌和2枚泛美运动会奖牌在内的所有物品都毁于大火。

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起火的原因是相邻单元放在阳台上的液化石油气罐爆炸起火。

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加拿大奥委会和加拿大跳水协会正在与有关方面讨论为Meaghan Benfeito补发奥运奖牌和泛美运动会奖牌的问题。

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Meaghan Benfeito在加拿大跳水队的前队友Mélanie Rinaldi在众筹网站设立捐款网页，吁请民众帮助Meaghan Benfeito渡过火灾损失难关。

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Meaghan Benfeito目前要面对的另一个不定因素是，从去年夏天推迟到今年夏天的东京奥运会在COVID-19病毒肺炎疫情下是否能够举行。

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