加拿大政府推出新的贷款项目，帮助企业度过疫情难关

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加拿大公司企业从今天（2月1日）起可以申请联邦疫情贷款（HASCAP），数额最低25000加元，最高一百万加元。提出申请需要满足的最重要的条件是，在过去八个月中至少有三个月公司收入因受疫情影响减少至少一半。

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对于今天提出申请的公司，这意味着八个月是从去年6月1日开始算起。一般来说，只有那些符合申请员工薪酬补贴（CEWS）和房租补贴（CERS）的公司才有资格申请。但是CBC报道说，如果公司损失确实在过去八个月中有三个月超过50%，也可提出申请。

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新贷款项目的利息为4%，十年还清。公司向自己的银行提出申请，但是为贷款保驾的是加拿大联邦政府管理的企业基金库，加拿大企业发展银行。

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负责小企业与出口贸易的内阁部长伍凤仪（Mary Ng）表示，不管是夫妻店还是大企业，都可以提出申请。

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（RCI with CBC News）

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