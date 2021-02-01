加拿大邮局要Mississauga中心全员检测新冠

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加拿大邮局管理层证实，根据皮尔区公共卫生局的决定，在多伦多西郊Mississauga邮件处理中心工作的所有4千5百多名职工都要接受COVID-19病毒检测，以前接受过新冠病毒检测的员工也要再次接受检测。

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到1月30日为止，Mississauga邮件处理中心工作人员中已经有273人COVID-19病毒检测阳性。

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加拿大邮局在1月27日证实，一位在Mississauga邮件处理中心工作的新冠检测阳性员工死亡。

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加拿大邮局在多伦多市西郊Mississauga的邮件处理中心是加东地区主要的邮件分拣和转运中心。 加拿大邮局告诫说，由于Mississauga邮件处理中心爆发严重的COVID-19病毒肺炎疫情，可能会出现邮件、包裹递送时间拖长的问题。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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