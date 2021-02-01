人权法庭: BC省要向一黑人前狱警赔百万加元

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加拿大不列颠哥伦比亚省人权法庭做出裁决，省政府必须赔偿前狱警Levan Francis至少96万4千加元、外加利息，以补偿其在工作中不得不面对的种族歧视霸凌环境。

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今年51岁的Levan Francis在2013年结束了其在不列颠哥伦比亚省监狱系统已有15年的狱警工作，因为受不了工作环境中持续的、针对他的种族歧视打骂暴行。

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Levan Francis在2012年遵循法律途径提出自己在工作环境中受到种族歧视的控告，长达8年的司法官司不但让他丢掉了住房、而且患上严重心理疾病。

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虽然Levan Francis终于在2021年1月底在人权法庭得到胜诉，但他对不列颠哥伦比亚省政府花了8年的时间和他打官司感到非常失望，对人权法庭的裁决只涉及财政补偿而没有处罚当事人感到失望。

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Levan Francis的律师提出的赔偿要求是120万加元，而不列颠哥伦比亚省政府要求把赔偿金额限制在40万加元之内。

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RCI with Yvette Brend · CBC News

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