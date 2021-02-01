安大略省发现首例新冠病毒南非突变株病例

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省首次有患者感染新冠病毒的南非突变株B1351。这名男性患者住在密西沙加市，近期没有旅行，也没有接触过近期在国外旅行过的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公共卫生部门目前还没有追踪到这名患者的传染源。安大略省首席公共卫生官员威廉姆斯（David Williams）星期一（2月1日）在新闻发布会上表示，未来可能会发现更多的感染南非突变株的病例。“如果接下来发现新冠病毒的巴西突变株，我也不会感到奇怪。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省在一月初发现了加拿大第一起感染南非突变株的病例。到目前为止，该省总共有6起此类病例，BC省出现了3起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过今天的新闻发布会也有好消息：安大略省过去一周来的平均日增病例为1889起，比过去几周低，显示加强隔离措施产生了效果。该省星期一新增1969起病例，其中886起在多伦多。全省新增死亡人数为36人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从今天开始，在多伦多皮尔逊国际机场入境的乘客必须接受病毒检测。国际机场本属于联邦政府管辖。但安大略省政府为把新冠病毒变种关在门外，决定先行采取措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Radio-Canada, CBC News）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada