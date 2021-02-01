帕耶特辞职后 总督离任待遇问题再受关注

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加拿大总督茱莉·帕耶特（Julie Payette）辞职的风波还未平息，纳税人联合会又开始批评现有的总督退休福利，包括终生享有丰厚的退休金和比退休金还多的办公费。

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尽管帕耶特只担任总督三年，并因对员工态度恶劣丑闻辞职，但她同样享有这些福利。她将每年获得15万加元退休金，享有20.6万元上限的办公费。后一项甚至可延续到她去世后六个月。这引发了人们对辞职总督是否有资格享有这些待遇的质疑。

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总督的离任待遇是根据总督法案来保证的，法案中没有将完成五年任期的和提前离职的总督加以区别。

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加拿大纳税人联盟本来就对总督离任后仍然每年要花纳税人那么多钱提出过质疑，此次干脆发起了请愿活动，要求特鲁多政府和议会讨论削减总督离任后的高额福利。

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加拿大总督的待遇问题属于联邦政府权限范围，目前的规定是从1979年开始实行的。当时考虑到总督在卸任后，也会承担一些公务责任，参加公共活动。虽然会议纪要中说：“在他们离开办公室后的头几年，会有一个从办公室职责回归私人生活的过渡期”。但政府选择的是给予离任总督终身报销办公费待遇。

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该计划在几年前也曾引起争议，因为前总督武冰之（Adrienne Clarkson）自2005年离开总督府后，总共报销了超过100万加元的开支。面对争议，武冰之女士为自己辩护说，自己参加了数十场公共活动，每年应邀发表演讲，还要回答500至700封信，这些都与她曾担任总督的职位有关。

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面对争议，另一位离任总督大卫·约翰斯顿（David Johnston）公布了在2017年离任后半年内所有的报销花费，总共76,650加元，包括设立办公室和聘请行政助理。他是到目前为止唯一公开了所有离任后开支的前总督。

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联邦政府2019年10月的一项调查报告认为，虽然在调查前任总督的花费时，没有发现任何不当开支。但更新相关规定是必要的，以回应公众对报告和问责制的期望。报告还建议考虑为有些待遇划出“确定的年限而不是终身制”。

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卡尔顿大学教授菲利普·拉加塞（PhilippeLagassé）专门研究君主立宪制的相关问题，他批评现在的离任总督待遇缺乏透明度，并建议应公开每年的报销费用。他说，从理论上讲，议会修改总督法案没有任何障碍，包括减少因丑闻而提前辞职或离职的总督待遇。但他认为，即使修改法案，也很难追溯应用到帕耶特身上。

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