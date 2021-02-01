疫情期间加拿大的菲律宾移民汇钱回国数额略有减少

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根据世界银行的数据，2020年受到疫情影响，全球从高收入国家向中低收入国家汇款的总额急剧下降，其中东亚下降了11％。但加拿大的菲律宾社区与全球趋势相反，汇款回国的总额与往年相比基本上没有大的变化。

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根据菲律宾政府的统计数据，2019年1月至10月期间，从加拿大向菲律宾的汇款总额为10.8亿加元。而菲律宾驻卡尔加里总领事馆提供的数据显示，2020年同一时期的汇款总额与上一年几乎相同，为10.79亿加元。领馆认为，这表明菲律宾裔加拿大人和侨民在大流行期间仍在继续为家人和朋友提供经济支持。

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卡尔加里有一家名为“马尼拉”的便利店，女店主乔伊·塔加兰吉特（Joy Tajanlangit）就是菲律宾移民，她的店里也提供汇款服务。她说每天都会有人来店里汇款。“有的甚至刚刚拿到薪水，还没在兜里捂热乎，就直接来店里，寄回菲律宾去”。她说在店里见证了菲律宾移民顽强的奉献精神。

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塔加兰吉特补充说：“我有时也会提醒他们多照顾自己一些。因为他们一直在这里努力工作，有时一个星期都不休息一天”。他们大多数都从事服务工作，女性很多人都是做保姆和佣人。她们愿意超时工作，因为可以拿到双倍工资。

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向海外汇款在加拿大很普遍

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作为一个移民国家，来自中低收入国家的移民往海外汇款是一种普遍现象，汇款的目的地除了亚洲、非洲，也有拉丁美洲和中东的一些国家。加拿大的汇款服务业也相当发达。除了各大银行、邮局，还有专门经营汇款服务的连锁店，如西联汇款（Western Union）。它的服务遍及街角专门店、购物中心，甚至杂货店内。

对于某些国家来说，这些来自海外的汇款对当地经济至关重要。菲律宾只是其中之一。

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菲律宾驻加拿大的总领事扎尔迪·帕特隆（Zaldy Patron）向CBC记者介绍说，2019年，菲律宾收到的海外汇款超过428亿美元，“这大约占我国国内生产总值的10％”。

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尽管在COVID-19大流行期间，许多外国临时工、移民，甚至加拿大出生的公民自身经济也不确定，但相比较而言，那些生活在高福利国家的家人和朋友，仍然好一些。

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女店主塔加兰吉特说，到她店里汇款的人，少的时候每周大约寄走200加元，多的时候一次汇2,​​000加元。“这可能出于不同的原因，有时只是让家人免于饥饿，有时可能是有孩子要交学费，或有人因病住院。拿到这些海外汇款，他们的生活会容易一些”。

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塔加兰吉特本人也助学一名朋友的女儿。 她叫杰拉科，28岁，住在伊洛伊洛市，在一个紧急呼叫中心工作，同时仍在努力完成大学学业。塔加兰吉特每年给杰拉科汇款约1000加元， 帮她支付学费。杰拉科则说：“如果没有乔伊给我汇款的帮助和支持，我就可能无法完成大学学业。这是我和许多来自低收入家庭学生不得不面对的现实”。

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塔加兰吉特在担保自己的家庭成员移民来到加拿大后，感觉有责任支持仍在菲律宾的朋友。

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汇款也不总是愉快的，有时也带来矛盾

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卡尔加里圣玛丽大学的厄尼·阿拉马（Ernie Alama）也是来自菲律宾的移民。他的专业是社会学，曾将菲律宾移民往回汇款作为研究项目。他说，尽管加拿大的菲律宾移民大多数时候愿意并高兴汇款回国，但有时也会感觉困惑。因为这似乎“没有终点。当父母或兄弟姐妹在经济上已经稳定时，还有侄女和侄子，这种情况似乎要一直持续下去”。

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阿拉马说：“汇款者有时心情很复杂，包括某种程度的厌烦。一方面能看到家人或朋友得到帮助后表示感谢令人高兴；另一方面，想起这辈子都要无休止地往回寄钱，又感到厌烦。这种混杂的感觉困扰着很多菲律宾移民”。

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阿拉马说，现在往祖籍国汇款又面临着一些新的问题，除了当前的疫情可能会影响到汇款的数额。科技公司也创造了一些新的应用程序替代传统的汇款方法，从中收取更高的服务费和佣金。

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再有一个重要变化就是代际变革。阿拉马说：“菲律宾移民的第二代和第三代都出生在加拿大。他们与父母或祖父母的祖籍国联系较少。因此，有时会令汇款者感到压力。比如我的孩子们有时就会问我，为什么要往菲律宾汇钱？这时你就会感觉夹在中间，如果真停下来，就会损坏与祖籍国亲人的关系。因为他们仍在希望得到你的支持”。

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世界银行发布的报告预计，鉴于新冠肺炎疫情的持续和经济受到影响，2020年从发达国家往中低收入国家汇款的总数预计为5080亿美元，比正常年份减少7%。2021年的汇款总额将会缩减更多，约14%，降到4700亿美元。但若按地区统计，中南美洲、中东和非洲地区下降较多，而往南亚地区的汇款额下降会是最少的。

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