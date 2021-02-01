针对萨省有人反对防疫封闭措施到卫生官家门前抗议，支持者发起针对行动

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星期天，萨斯喀彻温省里贾纳市有数十位市民开车驶过省立法机关，来到该省首席卫生官萨奇布·沙哈卜（Saqib Shahab）博士家门前，感谢他在疫情期间的工作。这次车游是针对上周末有一小群人到卫生官家门前抗议做出的反应。有的车上还挂出标语，将沙哈卜博士称为“英雄”。

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参加此次活动的巴布（Barb Beaurivage）女士是一名医务工作者，她在Facebook上看到了有这个活动，就来参加了，因为她想感谢自疫情爆发以来沙哈卜卫生官的辛勤工作。此外她认为抗议者上周在沙哈卜住所外的行为有些过分，不是表达分歧的可接受方法。她说：“而且卫生官解释针对疫情采取的措施时，是很讲道理的，反对这些措施的人应该好好听听。我知道一些封闭措施会对人们的心理健康造成影响。可包括沙哈卜博士在内，我们全省医务人员都在努力，不知疲倦地工作”。

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另一位携全家来参加驾车游行的男士名叫马克·赛伦（Marc Cyrenne）。他说：“省卫生官一直在竭尽全力确保我们的安全，我认为这是对他表示感谢的一种好方法。上周末他家门前发生了抗议事件，我敢肯定给他带来很大压力，甚至有些害怕。我们想告诉他，大家知道他真的很努力了，要对他说声谢谢”。

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在周日的活动中再次出现了一些反对戴口罩的人。他们做出了一些对立反应。

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加拿大医学会主席安·柯林斯（Ann Collins）博士说，最近几周萨斯喀彻温省和魁北克省都出现了针对首席卫生官的抗议活动，这令人非常不安。

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她对加拿大广播公司的记者说，自疫情爆发以来，这些卫生部门的官员就一直在不懈地努力工作。人们应该记住，省首席卫生官正在尽力保护每个省民。“他们基于专业知识提出建议，因此我们不希望他们感到害怕或受到威胁。我们希望他们自由地提出专业建议，受到保护和感到安全”。

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柯林斯说，我们知道在疫情期间有些人会产生挫败感，并进行一些和平抗议，这可能也是因为政府在公布限制措施方面不够明确。“我们都无法确定哪些限制措施要持续多长时间，有些人却不能理解”。 柯林斯说，她想告诉那些去沙哈卜博士家门前的抗议者，停止他们的恐吓和欺凌行为。 “让卫生专家在家享受短暂的平静，以便可以有效地工作，根据疫情发展給出最佳建议”。

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