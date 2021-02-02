专家：加拿大需有在本国生产新冠疫苗的能力

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加拿大联邦政府COVID-19病毒疫苗工作组的一位专家认为，新冠病毒疫情的泛滥和卷土重来的能力应该给加拿大敲响警钟，告诉加拿大必须要有在本土制造和生产新冠病毒疫苗的能力。

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Alan Bernstein既是加拿大联邦政府COVID-19病毒疫苗工作组的成员、也是加拿大高级研究所Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR)的总裁。他认为，COVID-19病毒肺炎疫情的发展预示着在今后几年中加拿大民众都需要接种新冠病毒疫苗，以对付不断出现的新冠病毒新菌株。

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在接受加拿大广播公司采访时Alan Bernstein表示，就是COVID-19病毒肺炎疫情消失、几年内出现新的类似传染病的可能性仍然很高。加拿大没有自己国内的疫苗生产设施就无法保证本国的防疫工作能够顺利进行。

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加拿大需要本国疫苗生产能力的另一个原因是向欠发达国家提供疫苗的义务。如果发达国家不管欠发达国家的疫苗供应问题、只顾自扫门前雪，则加拿大这样以贸易立国的西方国家所需要的国际物流和人员交往的自由就会继续受到限制。

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最近已经有两个例子显示了加拿大依靠境外供应新冠病毒疫苗已成了加拿大防疫工作的短板。除了辉瑞公司已宣布在近期大幅度减少向加拿大发送疫苗外，美国莫德纳制药公司也在一月底宣布二月份将推迟向加拿大发送新冠病毒疫苗。

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Alan Bernstein指出，即便辉瑞公司和莫德纳公司能够像其承诺的那样、把二月份短缺的疫苗在三月份集中发送给加拿大，这也会给加拿大的疫苗注射工作带来额外的问题，这等于是把2月份和3月份两个月的疫苗注射工作都压缩到3月份进行。

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RCI with Mike Blanchfield · The Canadian Press、CBC News

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