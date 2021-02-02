人权与公益团体敦促加拿大政府为香港人设立专门的避难申请通道

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加拿大香港联盟等团体呼吁加拿大政府采取切实措施帮助那些想逃离香港的人。星期一（2月1日）在加拿大众议院移民委员会，该联盟的负责人之一王卓妍发言说，目前在香港发生的不是常规的人道危机，因此常规解决办法对那些需要帮助的人来说远远不够。她和其他与会者希望加拿大政府为港人设立专门的避难申请通道。

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加拿大移民部去年十一月为香港大学毕业生推出了特别工作许可，让他们可以来加拿大工作并申请永久居留权。但是王卓妍说，这个项目仅仅面向受过大学教育的“高等中产”，没有考虑到香港普通人。来自教会慈善团体的牧师Brian Wong说，香港异见人士来自各个社会阶层，加拿大需要制定能够帮助他们的政策。

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王卓妍说，许多香港人在国安法实行前的一整年里都在参加游行和抗议活动。他们现在受到监视和跟踪。有些人的护照被没收，有些人在设法离开时被逮捕。而香港特区政府正在考虑推出更严苛的出境限制。

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有意向加拿大申请难民身份的香港人面临的另一个阻碍是疫情期间的旅行限制。加拿大已经接受的十几个来自香港的难民申请人都是在这些限制措施实施前到达的。

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加拿大政府过去曾经与民间组织合作，帮助遭受迫害的伊朗人和车臣人来加拿大避难。港人支持团体希望加拿大也能为香港人提供类似的帮助。

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（RCI with Globe and Mail, Steven Chase)

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