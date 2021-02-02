医护人员注射新冠疫苗时为啥不需要戴手套

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已经接种了COVID-19病毒疫苗的加拿大人注意到给他们注射疫苗的医护人员没有戴一次性保护手套；就是还没有接种新冠疫苗的加拿大人也可能注意到，媒体刊登的照片显示注射疫苗的医护人员戴着口罩、面罩、防护眼镜、可能还有防护服，但却没有戴防护手套。

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传染病专家们指出，这并不是疏忽，而是COVID-19病毒肺炎防疫规定不要求医护人员在给人注射新冠疫苗时戴防护手套，只要求每接触一个接种疫苗者之前要洗手或使用酒精洗手液。

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根据加拿大公共卫生局的规定，不建议疫苗注射人员戴防护手套，只有在疫苗注射人员手部皮肤出现伤口或有水泡时才需要戴手套，或者是在注射天花疫苗时才需要戴手套。

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美国疾病控制中心也不建议医护人员在注射COVID-19病毒疫苗时戴手套，除非有接触接种疫苗者体液的危险。

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