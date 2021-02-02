哈里斯：美国要全力迫中国释放2位加拿大公民

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美国副总统哈里斯星期一在与加拿大联邦政府总理特鲁多通电话时表示，美国政府会用一切可能的方式帮助被中国政府以触犯国家安全法的罪名监禁的两位加拿大公民Michael Kovrig和Michael Spavor获得释放。

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美国白宫发布的新闻稿说，副总统哈里斯明确表示，在两位加拿大公民被中国司法机构不公正关押的问题上，美国坚定地与加拿大站在一起。

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加拿大总理办公室星期一发表声明说，对美国政府坚定要求中国释放其关押的两名加拿大公民的立场，特鲁多总理向哈里斯副总统表达了谢意。

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一位了解哈里斯与特鲁多通话情况、但未经授权公开谈论这次电话会谈的人士告诉加拿大广播公司记者说，美国副总统哈里斯在与特鲁多通话时主动提起了这个问题。

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在加拿大警方应美国司法机关的引渡要求逮捕了在温哥华国际机场转机的中国华为公司首席财务官孟晚舟之后9天，中国警方以触犯国家安全罪为名逮捕了两位加拿大公民Michael Kovrig和Michael Spavor。

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RCI with Peter Zimonjic, Katie Simpson · CBC News

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