特鲁多说加拿大将自己生产新冠疫苗，今夏在蒙特利尔的工厂开始

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）星期二（2月2日）宣布，加拿大政府已经与美国生物技术公司 Novavax 达成协议，预定在蒙特利尔市生产该公司的 COVID-19 疫苗。

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特鲁多还透露，温哥华市的制药公司 Precision NanoSystems 也将建立一个制造厂，该工厂预计每年将可生产多达 2.4 亿剂疫苗。

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特鲁多说：

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两个公司 – Precision NanoSystems 和 Novavax – 现在正步入在加拿大生产疫苗的轨道，对于加拿大人来说，这是在加拿大生产疫苗的重要一步。我们要尽可能多地在国内生产疫苗，确保每个想打疫苗的加拿大人都能获得接种。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 我们知道，在疫苗的推出过程中会遇到一些障碍，存在着难以预测的问题，因此我们针对疫苗和疫苗推出制定了一个明智而主动的计划。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国 Novavax 疫苗对英国的变异病毒很有效

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加拿大广播公司法语网 Radio-Canada 报道说，在获得得加拿大卫生部的批准后，美国公司 Novavax 将在位于蒙特利尔市 Royalmount 的新设施中生产新冠疫苗，这个设施属于加拿大国家研究理事会（The National Research Council，NRC）。

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美国生物技术公司 Novavax 曾一直处于开发流感疫苗的最前沿，该公司于几天前宣布，对新冠疫苗的三期临床研究显示，其基于蛋白质的 COVID-19 疫苗产生了 89.3％的有效率，而且对抵抗英国的变异病毒很有效。

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该公司已经在上周五向加拿大卫生部提交了疫苗审批申请，加拿大卫生部有可能在几周内批准该疫苗。

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今年 1 月，加拿大联邦政府宣布，已与 Novavax 公司达成协议，从该公司购买 5200 万剂疫苗，并可再增购 2400 万剂。

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NRC 在蒙特利尔的工厂

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去年八月，联邦政府注资 1.26 亿加元，扩大国家研究理事会 NRC 在蒙特利尔市 Royalmount 的设施，理事会在原址的旁边建立了一个新站点，预期每月可生产 200 万剂疫苗。

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加拿大总理特鲁多说，蒙特利尔的疫苗生产将在今年夏季开始。

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加拿大广播公司报道说，具体什么时间尚不清楚，NRC 的设施目前还在建设中。

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疫苗生产自治

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新冠疫苗爆发后，加拿大政府逐渐意识到这场疫情的严重性，于是超前从全球的各大制药公司大批量预订了多支正在研发中的疫苗。

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到目前为止，加拿大只批准了两种疫苗 – 辉瑞-BioNtech 和 Moderna 公司的疫苗，并从去年12 月开始了接种行动。

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然而，随着全球对疫苗的激烈竞争，加上疫苗生产中遇到的一些问题，上述两个公司对加拿大的送货都是磕磕绊绊，联邦政府的疫苗采购策略也因此受到了反对党的严厉批评

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在这种情况下，加拿大政府决定尽快提高本土生产疫苗的能力，以免受国际送货不稳定的冲击，任何事情，只有依靠自己才最靠谱。

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（Radio-Canada，CBC）

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