魁北克省 2 月 8日起允许非必需商业重启，但宵禁继续

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）在星期二 （2月2日）傍晚宣布，从 2 月 8 日起将允许非必需商业重新开放，但宵禁将在全省范围内继续。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据新的规定，魁北克省的博物馆和美发沙龙将在 2 月 8 日重新开放，CEGEP 和大学生将被允许逐渐返回课堂，但要根据每个 CEGEP 和大学的情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全省范围内购物中心也将重新开放，但不允许在商场内多人聚集。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在 11 个红色区域内，健身房、电影院仍然不能开放。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在 6 个偏远地区，包括 Gaspé & Magdalen Islands、 North Shore、 Lower St-Lawrence、 northern Quebec、 Abitibi-Témiscamingue、 Saguenay-Lac-St-Jean，餐馆堂食、健身房、影院、剧院可以重启，但仍需要遵守戴口罩等卫生措施，这些地区的宵禁将推迟到晚上 9:30 开始。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莱戈特在周二的新闻发布会上说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

战斗尚未结束，我们正在朝正确的方向前进，但仍需要做出很多努力，以帮助我们的护理人员和卫生保健人员，他们已经在第一线工作了 11 个月。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

宵禁管用

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在魁北克省实行从晚 8 点到早 5 点的宵禁后，每天的新增病例数和住院人数都在下降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克公共卫生研究所 INSPQ 的最新研究发现，宵禁措施成功地把家庭成员互访的次数减少了一半。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公共卫生研究所的流行病学家加斯顿·德·塞雷斯（Gaston De Serres）表示，关闭零售商店使更多的人不得不呆在家里，从而减少了与潜在带病毒者接触的机会，而且魁省明确下令禁止人们聚会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，自 1 月初以来，情况有了很大改善，但如果感染率再次提高，情况会迅速恶化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada