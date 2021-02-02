雪鞋艺术：安大略省北部退休校长在积雪上画出大型图案

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阿斯穆森（Kim Asmussen）是安大略省北部小城施莱博的退休校长。他在当地的冰封湖面和积雪覆盖的空地上画出巨大的几何图案。这些图案的照片和视频传到网上后引起了许多人的注意。

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阿斯穆森所使用的最主要的工具是雪鞋。这些图案占地巨大，他最近设计的一个需要在雪地上来回行走32公里。这个活动吸引了几个朋友前来帮忙。附近的几个学校也开始举办类似的活动。

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阿斯穆森计划开设一个雪鞋艺术网站，为感兴趣的人提供资讯和灵感。但他的梦想是今后在家乡举办一个雪鞋艺术节。

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(CBC News, CBC Radio, Olivia Levesque)

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