加拿大暂时不打算要求陆路入境者在酒店隔离

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在加拿大联邦政府采取要求民航乘客入境后接受新冠病毒检测、并自费在酒店隔离14天的措施后，特鲁多政府表示目前没有打算把这一防疫措施扩展到从陆路入境的旅行者。

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特鲁多政府对民航入境乘客采取严格防疫措施的目的是不鼓励加拿大人在疫情期间出国旅游。

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许多加拿大人喜欢在冬天前往阳光灿烂、气候温暖的加勒比海地区短期度假，或者是前往美国南部地区住几个月的时间以躲开加拿大多雪而寒冷的冬天。

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加拿大唯一的陆路邻国是美国。加拿大在过去10个月中已经对非必要旅行者关闭了加美边境，所以目前能够从美国进入加拿大的旅行者人数有限。

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加拿大公共安全事务部长布莱尔的新闻发言人Mary-Liz Power指出，在COVID-19病毒肺炎疫情下加拿大已经在加美陆路边境采取了严格的限制入境等防疫措施，目前没有在陆路边境关口采取进一步防疫限制措施的计划。

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