加拿大黑人月：多伦多歌手 The Weeknd 本周日在超级碗中场表演

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这个周日，2 月 7 日，加拿大歌手 The Weeknd 将在美国的超级碗 Super Bowl 中场表演 （Pepsi Super Bowl LV Halftime Show）中演唱。

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这位多伦多歌手近来特红，频频上娱乐头条，各大媒体对他争相采访。

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2022 年全球巡演

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在超级碗演出的前夕， The Weeknd 还宣布了 2022 年全球巡演的日程安排。

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这位多伦多歌手的全球巡演将于2022 年 1 月 14 日至 15 日在加拿大的温哥华市拉开序幕，并计划在多伦多有 4 场演唱会，在蒙特利尔、温尼伯和埃德蒙顿市也有演唱会。

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以下是 The Weeknd 在加拿大的演出日程： 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 2022 年 1 月 14 日至 15 日：温哥华 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 2022 年 1 月17 日： 埃德蒙顿 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 2022 年 1 月 19 日：温尼伯 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 2022 年 2 月 1-2 日： 多伦多 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 2022 年 2 月 3 日： 蒙特利尔 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 2022 年 4 月10 日至 11 日：多伦多 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 2022 年 6 月12 日至 13 日：温哥华 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 2022 年 6 月 15 日：埃德蒙顿 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 2022 年 6 月 17 日：温尼伯 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 2022 年 6 月 27 日至 28 日： 多伦多 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 2022 年 8 月31日： 多伦多

加拿大广播公司报道说，这场巡演总共有 80 多场演唱会，许多演唱会在美国和欧洲举行。

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出生于多伦多

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加拿大歌手 The Weeknd 的真名是 Abel Makkonen Tesfaye，The Weeknd 是他的艺名，他于1990 年出生于安大略省多伦多市。

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他的父母是来自埃塞俄比亚的移民，是在1980年代后期移民到加拿大的。

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（Radio－Canada，RCI）

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