每周去教室至少一次：魁北克省让大专和大学学生重返校园

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魁北克省政府在宣布有限度解封时，同意让大专 （Cégep） 和大学的学生们逐渐重返课堂。

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许多学生对上网课抱怨重重，说精力难以集中，政府承认，在上了数月网课后，学生们开始情绪低落，现在，魁北克省将允许高等学府的学生们每周至少一次去教室上课。

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魁省省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）说：

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我认为对年轻人来说这是必要的，有的学生已经上了 11 个月的网课，是时候让他们见到自己的朋友和老师了。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：

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我们定的目标是学生们每周可以去 CEGEP 或大学一次，当然，这将取决于学校是否有大的教室。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

学生和教授们高兴

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魁省宣布上述决定后，蒙特利尔大学（l’Université de Montréal）公共卫生学院 （ l’École de Santé publique）的教授贝诺·马塞（Benoît Mâsse）表示，Cégep 和大学的重新开放有积极意义，会带来很多好处。

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魁北克省大学学生联合会（FECQ）的主席 Noémie Veilleux 也表示，对所有的学生都将能重返教室感到非常高兴。

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（Radio-Canada）

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