魁北克省部分解封，橙色区域的餐馆对能在情人节前夕开门感到高兴

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在魁北克省，被列为橙色区域的官员和居民们对下周开始限制将会放松欢欣鼓舞。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二（2月2日）傍晚，魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（Francois Legault）宣布，6 个偏远地区为疫情橙色区域，包括 Gaspé & Magdalen Islands、 North Shore、 Lower St-Lawrence、 northern Quebec、 Abitibi-Témiscamingue、 Saguenay-Lac-St-Jean，从 2 月 8日起，这 6 个区的餐馆可在餐馆内进餐，健身房、影院、剧院可以重启，当然，仍需要遵守戴口罩等卫生措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而且，这 6 个地区的宵禁将推迟到晚上 9:30 开始。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而，在魁省的 11 个红色区域内，大部分非必需商业重启，美发沙龙、博物馆等将从 2 月 8 日起重开，但健身房、电影院仍不能开放，餐馆仍然是只能外卖，不能堂食。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

橙色区松了一口气

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省一些地区的政客们一直在呼吁省政府对不同地区应区别对待，因为有的地方并没有明显的社区传播，而长期限制措施对人们和商家都产生了严重负面影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

例如，在加斯佩（Gaspé）地区，最近两天没有新增 COVID-19 病例，同样，北岸地区 （northern Quebec）2月1日为零新增病例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Rimouski 的市长Marc Parent 说，他对省政府的决定感到很高兴。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我认为这是政府做出的最佳决定，当地的人都 “极其尊重” 卫生限制，但这些措施已经开始对他们的士气造成打击。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同时，他表示很高兴看到宵禁时间被推迟，但仍会继续，因为这能有效减少社交聚会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

情人节前夕能开门，橙色区餐馆高兴

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在 6 个橙色区域内，餐馆等商家对这个消息非常高兴。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Lyne Harvey 是 Baie-Comeau 市 La Cache d’Amélie 餐馆的老板，她说，周二傍晚，当省长莱戈特宣布部这一消息时，餐馆的电话已经马上响起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我一下子就接受了 15 个预订，都没法看省长的新闻发布会了。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她接着说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

预订的都是老客户，我很高兴在情人节前夕，我们的餐馆可以重新开门。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada