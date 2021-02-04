不赞成抵制北京冬奥会：加拿大奥委会正式表态

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加拿大奥委会执行总裁舒梅克（David Shoemaker）和残奥委员会执行总裁奥尼尔（Karen O’Neill）星期四（2月4日）发表公开信，明确表示不赞成为抗议中国人权状况抵制2022年北京冬奥会。

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中国政府对新疆维吾尔族和香港民主人士的打压使抵制北京冬奥会的呼声越来越高。星期三，北京冬奥会倒数一周年之际，180个团体联名呼吁各国政府抵制这届冬奥会。国际人权团体“人权观察”在其年度报告中说，中国目前在人权状况上处于一个“自1989年天安门广场屠杀之后最黑暗的时期”。

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但是舒梅克和奥尼尔在接受CBC采访时表示，他们相信体育的力量，认为奥运会意义重大。他们同样对主办国正在发生的事深感忧虑，并且也理解其他人的忧虑，但是他们的角色是让加拿大选手有机会充分展现实力并为沟通架起桥梁。

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加拿大是否参加北京冬奥会，舒梅克和奥尼尔的立场十分重要。但是做出最终决定的是联邦政府。加拿大曾因苏联入侵阿富汗抵制1980年莫斯科奥运会。

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（CBC Sports, Scott Russell）

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