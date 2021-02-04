加拿大不列颠哥伦比亚省西温哥华的柏树山滑雪场，一个满满的停车场

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2021年2月3日，星期三，加拿大不列颠哥伦比亚省西温哥华的柏树山，一个满满的停车场。由于新冠肺炎大流行期间大量的人在家工作，温哥华当地的滑雪山在工作日迎来了更多的滑雪者和滑雪板爱好者。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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