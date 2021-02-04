加拿大情景喜剧《Schitt’s Creek》再获五项金球奖提名

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去年九月横扫艾美奖的加拿大情景喜剧《富家穷路》(Schitt’s Creek)第六季再获五项金球奖提名，包括音乐/喜剧类最佳剧集，最佳男女主角和最佳男女配角。

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（RCI with The Canadian Press）

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这部情景喜剧由CBC出品并播出。该剧讲述一个富有的四口之家在破产后搬到一个名叫“Schitt’s Creek”（史特湾，虚拟地名）的小镇开始新生活的故事。扮演父亲的演员尤金.列维（Eugene Levy）和扮演儿子的丹尼尔.列维（Daniel Levy）原本就是父子。小列维也参与了该剧的导演、编剧和制作。

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剧中的母亲由出生于多伦多的演员凯瑟琳.奥哈拉（Catherine O’Hara)和出生于渥太华的演员安妮.墨菲（Annie Murphy）扮演。这“一家四口”去年一举获得艾美奖的喜剧类最佳男女主角和最佳男女配角奖，现在又一起获得了金球奖的音乐/喜剧类剧集最佳男女主角和男女配角提名。

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该剧去年还获得第72届艾美奖的喜剧类最佳剧集，最佳导演和最佳编剧奖。

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今年的艾美奖颁奖典礼因新冠疫情推迟到2月28日举行。

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