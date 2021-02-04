美国人工智能公司违反加拿大隐私法：加拿大隐私专员调查报告

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四位加拿大联邦和省级隐私专员星期三（2月3日）公布的调查报告说，美国人工智能公司Clearview在未告知本人或未经本人同意的情况下收集加拿大人的照片，并允许执法机构和公司企业使用其数据库中的照片。这种行为违反了加拿大隐私法，但是加拿大司法部门无法根据现行法律惩处该公司。报告呼吁联邦政府和省政府完善相关法律，堵上漏洞。

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这份报告由联邦、BC省、阿尔伯塔省和魁北克省的隐私专员联合撰写。与此同时，英国和澳大利亚的信息专员也在对Clearview在这两个国家的活动进行调查。

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联邦隐私专员泰里安（Daniel Therrien）说，Clearview公司的行为实际上是一种大规模监视活动，这种行为是非法的，它侵犯了个人隐私，对社会的全体成员造成了伤害。这是完全不可接受的。

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Clearview公司的数据库号称有30亿张照片。加拿大皇家骑警，卡尔加里和多伦多警方以及一些加拿大私营企业都使用过这个数据库和该公司的人脸识别技术。调查人员发现了48个加拿大客户在该公司的帐号。

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需要完善法律

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四位隐私专员要求Clearwiew停止在加拿大提供人脸识别服务，停止收集并删除已经存进数据库的加拿大人照片。如果该公司拒绝这些要求，他们将根据联邦和各省的隐私法采取法律行动。

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但是他们也承认，在现行法律下，他们惩处该公司的能力有限。而公司方面也很明白这一点。

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该公司在加拿大隐私专员公布报告后通过律师发表声明说，它并没有在加拿大开展业务，所收集的照片均来自网络公开信息。这种做法和谷歌等公司并无不同，而且是《加拿大个人信息保护与电子文件法》所允许的。

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加拿大政府已经计划修改隐私法。众议院正在审核相关法案。但是泰里安说，即使是修改后的隐私法仍然力度不够。他希望法律明确规定商业利益不能凌驾于个人隐私之上，并把更多的违法行为纳入惩处范围。

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数据库可能被不当使用

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去年夏天，在Clearview的人脸识别技术及其应用引起争议后，加拿大皇家骑警等执法机构表示不再与该公司合作。后者也表示停止了在加拿大的业务。但是，该公司没有承诺未来不再收集加拿大人的个人信息，也拒绝删除已拥有信息。当然，作为个人，你可以向公司提出删除自己照片的“申请”，但是必须先附寄一张照片。

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泰里安说，该公司可能拥有数百万加拿大人的照片。

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加拿大皇家骑警称使用该公司的人脸识别技术是为了解救儿童。这应该是公众喜闻乐见的。但是一些专家警告说，公司只管收钱办事，并不管客户是警察、保险公司还是诈骗集团。数据库中的私人信息完全可能被用于任何目的。

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泰里安的团队也在对加拿大皇家骑警在使用Clearview的技术时是否违反加拿大隐私法进行另一项调查。

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(RCI with CBC News, Elisabeth Thompson, Radio-Canada, Geneviève Lasalle)

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