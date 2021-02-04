加拿大黑人月：一位女律师兼歌手的忙碌世界

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苏珊娜·塔佛特（Suzanne Taffot）是蒙特利尔市的一位律师，同时也是一位歌剧歌手，她说，要是一天能再多上几个小时就太好了，因为她的时间实在是不够用。

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她拥有法律学位和律师执照，同时也拥有歌剧演唱的硕士学位。

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开设律师事务所 Heritt

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苏珊娜·塔佛特刚刚开设了自己的一个律师事务所，取名为 Heritt ，这个律师事务所由 7 名黑人律师和实习生组成，从事移民法、民法、家庭法和商法领域的业务。

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她解释说：

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Heritt 是 6 个英文词第一个字母的缩写词，代表着遗产、公平、韧性、正直、透明和坚韧。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，这些词代表了她所钦佩的一些英雄人物（包括米歇尔·奥巴马在内）的特征，并使她想起自己坚韧的母亲，在喀麦隆，她是由母亲单独抚养成人的。

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苏珊娜·塔佛特还表示：

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我从事法律有一个使命，因为我不想让我的两个儿子受到我曾经受过的歧视。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她接着说，她深知作为黑人律师，要想进入一家律师事务所之困难，因此，她的事务所也提供实习和培训的机会。

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与此同时，她还想纠正在黑人社区中存在的白人律师更厉害的的老观念。

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女高音

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苏珊娜·塔佛特还是一位抒情女高音，她从 26 岁起就一直在唱歌剧，她说，歌唱生涯有助于自己保持生活平衡。

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她补充说，唱歌剧，推动艺术的多元性，是她的另外一个使命。

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运作一家律师事务所，同时还是歌剧歌手，她每天都在和 24 小时 “比赛竞争”，她说，要是一天能有 34 或 48小时大概才能完成手上的工作。

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苏珊娜·塔佛特最后表示：

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你必须 100％致力于自己正在做的事情，精力集中，同时要拥有一支好的团队，如果我没有自己的团队，我将无法同时完成这两个领域的任务。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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