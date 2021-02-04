情人节来临：加拿大花店呼吁人们早订花

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情人节是花店一年中最忙的日子之一，而疫情限制了鲜花的进口，许多花店敦促客户们今年要提早预订鲜花。

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Cheryl Dick 是安大略省南部 Ajax 镇花店 Adrienne’s Flowers＆Gifts 的业主，她解释说，对鲜花的需求很高，但疫情期间产品的供应有限。

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安大略省的许多鲜花是从厄瓜多尔和哥伦比亚进口的，疫情导致空运受到影响，从而使鲜花（尤其是玫瑰）的供应量难以保证。

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在多伦多市，Sara Jameson 是花卉设计工作室 Sweatpea’s 的业主，她说，我们的鲜花都是从迈阿密通过客运飞机运来的，如果没有飞迈阿密航班，我们也就不能有花。

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需求旺盛

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安大略省的一些花店表示，疫情期间市场对鲜花的需求旺盛，厄瓜多尔和哥伦比亚的鲜花农场常常无法跟上需求。

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多伦多西区花店 Flower Room 的老板 Helen Kisicek-Soroka 说：

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疫情期间很多客户订花是为了送给朋友或亲人……人们见不到亲友，送花成了表达关爱的最好方式。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

花店的老板们预测，在 2 月 14 日情人节当天，人们对鲜花的需求会非常高，而情人节前夕也会如此，尤其是玫瑰，因此，建议人们最好提早订花、买花。

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（CBC）

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